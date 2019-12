Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 12. Dezember 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Engelnstedt: Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Donnerstag, 12.12.2019, gegen 03:15 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am frühen Donnerstagmorgen einen Autofahrer, der mit seinem Auto in der Ludwig-Erhard-Straße in Engelnstedt unterwegs war. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Salzgitter Lebenstedt: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Mittwoch, 11.12.2019, gegen 13:45 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierte am Mittwochnachmittag eine Streife der Polizei Salzgitter einen Autofahrer, der mit seinem Auto die Bruchmachtersenstraße befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Salzgitter Lebenstedt: Einbruchsversuch scheitert

Dienstag, 10.12.2019, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 11.12.2019, 06:45 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter offenbar erfolglos die Eingangstür zu den Geschäftsräumen eines Gartenbaubetriebes in der Gustav-Hagemann-Straße aufzubrechen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt, entwendet wurde nichts.

