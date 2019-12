Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.12.2019 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Täter brachen eine auf einem Schulgelände befindliche Hütte auf.

Peine, Burgstraße, Schulgelände, 09.12.2019, 18:00 Uhr-10.12.2019, 06.00 Uhr. Die Täter verschafften sich auf dem Schulgelände einen gewaltsamen Zugang in eine Hütte und entwendeten daraus zwei Mofas der Marke Peugeot in den Farben blau und weiß sowie zwei Helme. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Hohenhameln, Fasanenweg, 10.12.2019, 14:30 Uhr-21:20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein und durchsuchten diverse Räume. Hierbei entwendeten sie offensichtlich Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Hinweise bitte an die Polizei in Peine unter 05171/9990.

Täter drangen in eine Gaststätte ein.

Peine, Bahnhofsplatz, 10.12.2019, 00:00-08.00 Uhr. Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in eine Gaststätte und hebelten in den Räumen Spielautomaten auf. Hierdurch verursachten sie einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Täter verursachten Schäden an geparkten Fahrzeugen.

Peine, Ammerweg, 09.12.2019, 17:00 Uhr - 10.12.2019, 07:00 Uhr. In mindestens drei Fällen versuchten die Täter, unter Gewaltanwendung in die auf dem Parkplatz eines Hotels abgestellten Fahrzeuge einzubrechen. In zwei Fällen gelangten die Täter in das Innere der Fahrzeuge. Derzeit ermittelt die Polizei, ob es zu einem Diebstahl von Gegenständen kam. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600 Euro.

Täter warfen eine Zugangstür zu einem Lottogeschäft ein.

Hohenhameln, Marktstraße, 11.12.2019, 01:20 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter die Zugangstür zum Lottoladen eingeworfen und im weiteren Tatverlauf offensichtlich Tabakwaren entwendet hatten. Sie verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 1.100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Polizei findet Drogen und ein Einhandmesser.

Lengede, Am Kreisel, 10.12.2019, 16:15 Uhr. Bei einer Kontrolle mehrerer Personen im Alter von 16-19 Jahren konnten die Beamten geringe Mengen Drogen und ein Einhandmesser auffinden. Alle Gegenstände stellten die Beamten sicher und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Peine, Caroline-Herschel-Straße, 10.12.2019, 19:00 Uhr. Der 29-jährige Fahrer eines Skoda konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem im Anschluss durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von 1,2 Promille ermittelt werden. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

