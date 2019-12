Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 12. Dezember 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus

Mittwoch, 11.12.2019, zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus im Blütenweg in Wolfenbüttel. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundener Schmuck sowie Bargeld entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Destedt: gestapeltes Holz gerät aus unbekannter Ursache in Brand

Donnerstag, 12.12.2019, gegen 03:30 Uhr

Eine Zeitungsausträgerin entdeckte am frühen Donnerstagmorgen den Brand eines Holzstapels auf einem Grundstück in der Abbenroder Straße in Destedt. Sie alarmierte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, zudem klingelte sie die Hausbewohner des Mehrfamilienhauses aus dem Schlaf. Beim Verlassen des Hauses atmeten drei Bewohner Rauchgase ein. Sie wurden mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben jedoch unverletzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.

