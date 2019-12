Polizei Düren

POL-DN: Betrüger mit billigen Jacken unterwegs

Zwei Fällen von Betrug im Zusammenhang mit billigen Jacken wurden am Dienstag angezeigt. In einem der Fälle klappte die Masche.

Die Vorgehensweise ist immer gleich: Meist ältere Menschen werden auf der Straße vor ihrem Haus angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf der Ansprechende durch geschickte Gesprächsführung den Eindruck erweckt, ein Bekannter von der früheren Arbeitsstätte der Senioren zu sein. So erging es auch den Geschädigten in den vorliegenden Fällen. Der angebliche ehemalige Kollege bot dann im weiteren Verlauf Jacken zum Kauf an. Während ein Senior aus Hambach den Mann zwar ins Haus ließ, im Verlauf der Verkaufsverhandlungen dann jedoch einen Rückzieher machte, ging ein älteres Ehepaar aus Niederzier auf das Geschäft ein. Sie kauften eine Jacke für 100 Euro, die sich jedoch als absolut minderwertig herausstellte.

Der Mann wurde beschrieben als circa 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hatte ein südländisches Aussehen und gab an, Italiener zu sein. Er hatte volles, dunkles Haar und trug eine auffällige dunkle Jacke mit Pelzkragen. Der Mann fährt einen dunklen Kleinwagen mit vermutlich italienischen Kennzeichen.

Hinweise zu dem Mann oder dem benutzten Fahrzeug nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

