Polizei Düren

POL-DN: Kind angefahren

Düren (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstagmorgen ein Schulkind, als es von einem Auto angefahren wurde.

Gegen 07:55 Uhr befuhr ein 39-jähriger Dürener mit seinem Auto die Nordstraße stadteinwärts. An der Einmündung mit der Straße "Weidenpesch" bog er bei Grünlicht nach links ab. Die Fußgänger hatten zu dieser Zeit auch Grün, um die Straße "Weidenpesch" zu queren. Ein siebenjähriger Grundschüler tat dies auch. Er lief vermutlich leicht außerhalb der Fußgängerfurt über die Straße in Richtung Schule. Der Autofahrer nahm dies zu spät wahr und stieß daher mit seinem Wagen gegen den Schüler. Leicht verletzt wurde der Junge mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

