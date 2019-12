Polizei Düren

POL-DN: Gefährliche Körperverletzung durch Schlag mit Bierflasche

Düren (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern kam es am Montagabend in Düren auf der Monschauer Straße.

Ein 49-jähriger Mann aus Düren ging in Begleitung seines 27 Jahre alten Sohnes die Monschauer Straße entlang, als ihnen der 43-jährige Beschuldigte entgegen kam. Der 43-jährige Dürener sprach die zwei Männer an und fragte ob er etwas Geld haben könne, welches er laut Aussagen auch erhielt. Anscheinend war dem 43-Jährigen der gespendete Geldbetrag zu gering. Als er einen höheren Betrag forderte, kam es zum Streit zwischen den Beteiligten. Aus einer verbalen Auseinandersetzung wurde ein handfester Streit, in dessen Verlauf der 43-Jährige dem 27-Jährigen eine leere Bierflasche auf den Kopf schlug. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnstraße. Ein aufmerksamer 18-Jähriger beobachtete den Vorfall. Er folgte dem Flüchtenden und konnte die eingesetzten Polizeibeamten zum Täter führen. Dieser war stark alkoholisiert und wurde zwecks Blutprobenentnahme und weiterer Ermittlungen in Gewahrsam genommen. Der 27-Jährige wurde durch den Schlag mit der Flasche verletzt und mittels RTW ins Krankenhaus gebracht, wo er aber nach ambulanter Behandlung entlassen wurde.

