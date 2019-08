Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom .08.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Arbeitsunfall - Mann eingeklemmt

Ein Arbeitsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Dienstag, um circa 17 Uhr in der Straße In der Mulde in Eppingen-Mühlbach. Auf einer Baustelle stellten Arbeiter ein Betonfertigteil mit Hilfe eines Baggers auf. Dieses rutschte ab, sodass ein 32-jähriger Arbeiter zwischen dem Teil und einer Hauswand eingeklemmt wurde. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell