POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Polizeieinsatz wegen Beziehungsstreitigkeiten

Aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten rückte die Polizei in der Nacht zum Dienstag gleich zwei Mal in den Jahnweg in Kupferzell aus. Zunächst versuchten die Beamten zwischen dem Pärchen zu schlichten und die Fronten zu klären. Da dies nicht half, fuhr die Polizei ein zweites Mal zu der Adresse. Hierbei wurde dem aggressiven 27-jährigen Mann der Gewahrsam eröffnet. Beim Herantreten der Einsatzkräfte versperrte sich dieser und weigerte sich mitzugehen. In der Folge wurden dem Mann Handschließen angelegt. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Nachdem der 27-Jährige sich beruhigte, wurde ein Alkotest mit ihm durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Mit einer Anzeige muss er nun rechnen.

Forchtenberg: Brand in Metzgerei

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, um circa 4 Uhr in einer Metzgerei in der Muthofer Straße in Forchtenberg. Der Besitzer verständigte die Feuerwehr, nachdem er Rauch im Gebäude feststellte. Insgesamt rückten 20 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus und konnten vor Ort die Ursache ausfindig machen. Vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlaggregat verursachte einen Schwelbrand. Hierbei wurde Fleisch im Wert von mehreren tausend Euro mit dem Rauch kontaminiert.

