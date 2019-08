Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Krad gegen Pkw - Motorradfahrer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, um circa 15 Uhr bei Erlenbach liegt ein Motorradfahrer mit leichten Verletzungen im Krankenhaus. Dieser befuhr zuvor die Landesstraße von Weinsberg kommend in Fahrtrichtung Neckarsulm. In Höhe Erlenbach übersah der 28-jährige Motorradfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit, dass die 46-jährige Fahrerin eines Toyotas verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. In der Folge fuhr der Zweiradfahrer ungebremst auf den PKW auf und stürzte zu Boden. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 6.000 Euro.

