Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Hockenheim (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich um 13.00 Uhr auf der L 722 bei Hockenheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit vier leichtverletzten Personen. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Eggenstein-Leopoldshafen befuhr mit seinem VW Golf die L 722 in Richtung Hockenheim-Nord. An der Anschlussstelle zur B 39 kollidierte er beim Abbiegen nach links aus unbekannter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Beide Pkw waren mit jeweils zwei Personen besetzt, welche alle leicht verletzt wurden. Während die zwei Insassen des Golf durch einen Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt wurden, wurden die 47-jährige BMW-Fahrerin aus Sankt Leon-Rot und ihr 6-jähriger Beifahrer in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Es waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Fahrbahn musste von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden und war aufgrund dessen bis 16.00 Uhr gesperrt. Es waren vier Streifenwagen eingesetzt. Die Verkehrsunfallaufnahme West des Polizeipräsidiums Mannheim hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Gert Smasal

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell