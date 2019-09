Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch bei Mobilfunkanbieter in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Nachdem es bereits am 29.08.2019, gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in die Filiale eines Mobilfunkanbieters in der Almsstraße Ecke Kurzer Hagen in Hildesheim gekommen ist (hiesige Pressemeldung vom 29.08.2019, 15:13 Uhr), ereignete sich am heutigen Morgen (04.09.2019) eine weitere Tat zum Nachteil des Geschäftes.

Im vorliegenden Fall ist es allerdings bei einem Versuch geblieben. Zu einem Eindringen in die Filiale ist es nicht gekommen. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde heute gegen 05:55 Uhr eine, mit einer Notverglasung versehene, Scheibe neben der Notausgangstür mittels eines Steines eingeworfen. Die Polizei rückte nach Bekanntwerden umgehend mit mehreren Streifenwagen aus. Am Tatort konnte allerdings niemand mehr angetroffen werden.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum eventuell verdächtige Personen im Nahbereich des Geschäftes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

