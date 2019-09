POL-HI: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung in Hildesheim

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM -(jpm)In den Morgenstunden des 02.09.2019 kam es in der Altenbekener Straße in Hildesheim zu einer sexuellen Belästigung einer 26-jährigen Frau.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 06:30 Uhr. Die 26-jährige befand sich zu Fuß auf dem Gehweg der Altenbekener Straße in Richtung Immengarten, als von hinten ein Mann angerannt kam. Als er sich unmittelbar hinter der Frau befand, legte er seinen Arm seitlich von hinten über die Frau und griff ihr in den Genitalbereich. Er zog sie an sich heran und berührte anschließend mit seinem Unterleib den Körper der Frau. Die 26-jährige begann zu schreien, worauf der Mann von ihr abließ und in Richtung Gravelottestraße wegrannte.

Zur Beschreibung des Mannes konnte folgende Beschreibung erlangt werden:

Ca. 175 cm groß - schlanke Statur - graues, volles Haar, oben etwas länger als an den Seiten - etwa Ende 30 bis Anfang 40 Jahre alt - bekleidet mit khakifarbener Hose und rotem T-Shirt - insgesamt gepflegte Erscheinung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

