Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Hildesheim warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Im Laufe des 03.09.2019 meldeten sich mehrere Hildesheimer Bürger aus dem Innenstadtbereich bei der Polizei, die Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten haben. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen ist bisher niemand auf die Anrufe hereingefallen.

Die Anrufer stellten sich bei den Telefonaten mit den Namen "Müller" oder "Steinbeck" von der Leitstelle Hildesheim vor. Sie gaben an, dass heute in den Morgenstunden eine Frau in der Innenstadt überfallen worden sei. Man suche nun nach Zeugen. Ferner wurden die Angerufenen auch nach Vermögensverhältnissen befragt.

Die Polizei Hildesheim rät angesichts der aktuellen Anrufe zu besonderer Vorsicht und bittet um Beachtung folgender Hinweise:

Gegen Sie auf keinen Fall Auskünfte zu persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen gegenüber Fremden - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - Legen Sie einfach auf - Die Polizei wird Sie nie um Herausgabe von Geldbeträgen oder Wertgegenständen bitten - Informieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle, wenn Sie befürchten Opfer einer Straftat zu werden.

Weitere Informationen zum Thema falscher Polizeibeamter finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ oder https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/vorsicht-falscher-polizist-112918.htmlm

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell