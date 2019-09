Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch bei Sportartikelhersteller in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Am 02.09.2019 wurde bei der Hildesheimer Polizei ein Einbruch in die Räumlichkeiten eines Sportartikelherstellers in der Schinkelstraße in Hildesheim angezeigt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat bereits in der Nacht zu Samstag, 31.08.2019, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich durch den Aufbruch eines Fensters Zugang in die Firmenräume. Bei der Suche nach Diebesgut durchsuchten sie diverse Büromöbel. Ferner wurde ein Tresor mittels geeigneter Werkzeuge gewaltsam geöffnet. Aus diesem entwendeten die Täter Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein sollten, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

