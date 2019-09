Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Einbruch in die KiTa Rappelkiste in Banteln, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) In der Zeit von Samstag, den 31.08.2019, 17:00 Uhr bis zum Montag, den 02.09.2019, 06:45 Uhr, sind derzeit unbekannte Täter in den Kindergarten "Rappelkiste" in der gronauer Ortschaft Banteln gewaltsam eingedrungen und haben aus den Büroräumlichkeiten Bargeld und ein Laptop entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca 2000 Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet nun darum, dass Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Berliner Straße beobachtet haben sich unter T 05068-93030 oder bei der Polizeistation Gronau unter T 05182909220 melden mögen.

