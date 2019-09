Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Holle

Hildesheim (ots)

Holle (web) - Am zurückliegenden Sonntag, zwischen 07:00 - 21:45 Uhr, kam es in Holle zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der Pkw VW Golf Plus stand dabei auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Firma Schulz-Reisen in der Marktstraße. Im genannten Zeitraum hat ein derzeit unbekannter Täter die hintere rechte Rückleuchte des Pkw beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise auf ein Unfallgeschehen liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter Tel. 05063-9010 zu melden.

