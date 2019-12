Polizei Düren

POL-DN: Räuber flüchten ohne Beute

Düren (ots)

Leicht verletzt wurde in der Nacht zu Mittwoch der Betreiber eines Cafés in der Dürener Nordstadt, als zwei Unbekannte versuchten, Geld aus dem Laden zu rauben.

Kurz vor halb zwei in der Nacht betraten die beiden Täter das Lokal in der Neuen Jülicher Straße, in dem sich zu dem Zeitpunkt ein 74-jähriger Dürener aufhielt. Einer der beiden maskierten Männer bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Der 74-Jährige wandte sich daraufhin Richtung Küche, wo sich der 49- jährige Betreiber aufhielt. Dieser widersetzte sich den Räubern und konnte einen der beiden mit einem Barhocker fixieren. Der Unbekannte befreite sich jedoch und wollte mit seinem Mittäter das Lokal verlassen. Der 49-Jährige bekam noch einen der Täter zu packen. Der schlug mit seiner Waffe kräftig gegen den Kopf des Barbetreibers und flüchtete anschließend mit dem zweiten Täter in Richtung Nordpark. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Betreiber des Lokals wurde durch den Schlag leicht verletzt und musste mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Beschreibung der Räuber konnten die Zeugen lediglich angeben, dass sie circa 160 bis 170 cm groß und schlank waren. Maskiert waren sie mit Sturmhauben.

Zeugen, die vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

