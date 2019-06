Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Trunkenheitsfahrt mit 1,8 Promille kostet den Führerschein

Neustadt - Am gestrigen 02.06.2019, gg. 06.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein ausländisches Fahrzeug auf der B31, von Löffingen in Richtung Neustadt fuhr. Dieses Fahrzeug hätte bereits mehrfach in Schlangenlinien die Mittellinie überfahren. Der Mitteiler vermutete einen betrunkenen Fahrzeugführer. Durch eine Streifenbesatzung des Revier Titisee-Nuestadt konnte der Fahrzeugführer auf Höhe der Abfahrt Neustadt Mitte kontrolliert werden. Die Vermutung des Mitteilers war korrekt. Ein freiwillig durchgeführer Alkomattest ergab einen Wert von 1,8 Promille und weitere Alkoholika standen griffbereit und geöffnet in der Mittelkonsole seines Fahrzeuges. In der Heliosklinik wurde eine Blutentnahme durchgeführt und nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde der Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde verschlossen abgestellt und die Schlüssel einbehalten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

