POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 16. Dezember 2019:

Wolfenbüttel: Einbruch in Geschäftshaus

Samstag, 14.12.2019, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 15.12.2019, 08:40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in ein Geschäftshaus in der Jägerstraße. Im Haus wurde zudem noch die Eingangstür zu einer weiteren Institution im 1. OG aufgebrochen. Hier wurden dann die Räumlichkeiten und das Mobiliar offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldcassette entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Kissenbrück: Garage aufgehebelt, Werkzeug aus Transporter entwendet

Samstag, 14.12.2019, 10:30 Uhr, bis Sonntag, 15.12.2019, 11:30 Uhr

Zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag gelangten bislang nicht ermittelte Täter nach Durchtrennen eines Maschendrahtzaunes auf ein Firmengelände an der Hauptstraße in Kissenbrück. Im weiteren Verlauf gelangten der oder die Täter nach Aufhebeln einer Tür in eine auf dem Gelände befindlichen Garage. Aus einem in der Garage abgestellten Transporter wurde verschiedenes hochwertiges Werkzeug im Wert von rund 2000 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Heiningen: PKW prallt gegen abgestellten Transporter

Sonntag, 15.12.2019, gegen 04:50 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit prallte am frühen Sonntagmorgen der 22-jährige Fahrer eines PKW gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Börßumer Straße in Heiningen abgestellten Transporter. Durch den Anstoß verletzte sich der 21-jährige Fahrer des Transporters leicht, da er gerade im Begriff war den Transporter über die Seitenschiebetür auf der Beifahrerseite zu entladen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro, das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

