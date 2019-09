Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin aus Haltern am See von der Autobahn 43 auf die Lavesumer Straße in Richtung Süd-Osten. Hier geriet sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und beschädigte erst zwei Leitkegel. Anschließend versuchte sie auf ihre Fahrspur zurückzulenken. Dabei stieß sie mit dem Auto eines 59-Jährigen aus Haltern am See zusammen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 17.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell