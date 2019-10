Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Mehrere zeitgleiche Einsätze für die Feuerwehr

Um 8:26 wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen, Einheiten der Berufsfeuerwehr, Breitscheid und Lintorf, zur Kompostierungsanlage nach Breitscheid alarmiert. Nach erfolgreichem Abschluss der Löscharbeiten entflammte in der Anlage an anderer Stelle erneut ein Feuer, sodass die Feuerwehr Ratingen um 10:21Uhr wieder nach Breitscheid ausrückte. (Zu den Details wird auf die separate Berichterstattung verwiesen).

Noch während die ersten Maßnahmen in Breitscheid eingeleitet wurden ereilte die Feuerwehr Ratingen um 10:57Uhr eine weitere Brandmeldung. In einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Sofort rückten in Bereitstellung stehende Einsatzkräfte von der Brandstelle in Breitscheid und weitere hinzualarmierte Einsatzkräfte aus Tiefenbroich und Ratingen Mitte zur Werdener Str. aus. Glücklicherweise wurde vor Ort schnell festgestellt, dass durch Bohrarbeiten eine Fehlauslösung einer Gefahrenmeldeanlage erfolgte und die Feuerwehr nach Erkundung der Lage schließlich keinen Brand löschen musste.

Um 11:08Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, damit wieder weitere Einsatzkräfte in Hösel eine eingeschlossene Person aus einer Notlage befreien.

Aufgrund der umfangreichen und andauernden Löschmaßnahmen in Breitscheid wurden, mit Teilen der Einsatzkräfte aus der Einsatzstelle auf der Werdener Str., anschließend vorsorglich Reserven auf der Hauptfeuerwache bereitgestellt. Damit sollte sicher gestellt werden, dass im Falle einer weiteren Alarmierung der Feuerwehr eine schnellstmögliche Hilfeleistung gewährleistet werden kann.

Um 13:04Uhr war es dann soweit, die bereitgestellten Einsatzkräfte wurden durch eine Brandmeldeanlage in den Ratinger Süden zur Oberhausener Str. alarmiert. Gebrannt hatte hier ein Mülleimer, dieser war dann bis zum Eintreffen der Feuerwehr schon gelöscht und die Einsatzkräfte konnten nach einer Lageerkundung eine sichere Einsatzstelle verlassen. Noch auf dem Weg ins Freie ereilte diese Einsatzkräfte um 13:24Uhr ein weiteres Hilfeersuchen, eine Brandmeldeanlage hatte am Eutelis-Platz ausgelöst. Da die sofortige Einsatzübernahme durch die gerade frei werdenden Einsatzkräfte aber noch nicht bekannt war, wurden auch in Hösel und Homberg Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Am Eutelis-Platz eingetroffen konnten erneut Bauarbeiten als Ursache für die Auslösung der Brandmeldeanlage ausgemacht werden. Da die Einsatzkräfte von der Oberhausener Str. die Einsatzstelle sehr schnell erreicht hatten, konnten die Einsatzeinheiten aus Homberg und Hösel die Anfahrt zum Eutelis-Platz abbrechen. Um 14:23Uhr gab es dann erneut einen Alarm wegen eines brennenden Müllbehälters an der Wallstr. Ecke Bechemer Str. Um 15:27Uhr fordert eine Tierrettung am Ostbahnhof den Einsatz der Feuerwehr. Die Löschmaßnahmen in Breitscheid waren zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung (16:16Uhr) noch nicht beendet und ein Einsatzabschluss kann noch nicht vorausgesagt werden.

Langweilig ist es bei der Feuerwehr nie, an Tagen wie diesem - gar nicht.

