FW Ratingen: Feuermeldung in Gewerbebetrieb

Ratingen- Breitscheid, Lintorfer Weg, 08:25 Uhr, 09.10.2019

Gewerbe_klein

Die Ratinger Feuerwehr wurde am heutigen Morgen zu einer Rauchentwicklung bei der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft alarmiert. Auf dem Hof des Unternehmens ist biologisches Erstschreddergut aus Grün- und Holzabfällen, vermutlich durch die Zersetzungsprozesse, so aufgeheizt worden, dass er sich an einzelnen Stellen entzündet hatte.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine offene Flammenbildung auf dem aussen gelagerten Rotteberg aus erkennbar, die über eine Drehleiter abgelöscht wurde.Weiterhin wurde mittels Radlader des Betriebes das betroffene Material umgesetzt und ausgebreitet, damit Löschmaßnahmen auch direkt durchgeführt werden konnten. Nach ca. 1 Stunde waren die Maßnahmen abgeschlossen und der Betrieb wurde an den Betriebsleiter übergeben.

Kurz nach der Rückkehr auf der Hauptfeuerwache, noch während der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft, erreichte die Feuerwehrleute ein erneuter Alarm zum gleichen Betrieb. Wieder waren Rauch und Flammen aus der Rotte sichtbar. Umgehend wurden die Einsatzmaßnahmen erneut aufgenommen.Über die Drehleiter wurde der Löschangriff vorgenommen, weitere Kräfte bereiteten die Löschmaßnahmen im Bereich des Rottegutes vor.

Mit einem Radlader wurde eine Schneise aus dem Material herausgefahren und weitere Messungen durchgeführt. Dabei wurden sowohl erhöhte Temperaturen im Rottegut festgestellt als auch vereinzelte Glutnester festgestellt. In der Folge dieser Erkenntnis wird nun die gesamte Rotte umgesetzt und durchfeuchtet. Die Maßnahmen dauern an. Und werden in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Betrieb durchgeführt. Der Betrieb konnte zeitweise nicht angeliefert werden. Auswirkungen ausserhalb des Betriebes sind aber nicht eingetreten.

Am Einsatz beteiligt sind Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Einheiten Mitte, Lintorf und Breitscheid, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, die Polizei und das Umweltamt des Kreises Mettmann. (D. Roßmeier / R.Schubert)

Fotos: Feuerwehr Ratingen

