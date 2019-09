Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrolle

Lauterecken (ots)

Drei junge Männer sind am Freitagabend in der Bahnhofstraße kontrolliert worden. Bei einem 21-Jährigen wurden mehrere Verpackungen mit vermutlichen Betäubungsmitteln, in Pulver-, Pillen- und Brockenform in kleinen Mengen gefunden. Die Gegenstände wurden zur Untersuchung sichergestellt. Bei den beiden Begleitern des 21-Jährigen wurde nichts Entsprechendes aufgefunden.

