Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dorfmarkt verlief ohne Probleme

Kappeln (ots)

Wieder mal war der Dorfmarkt in Kappeln am Sonntag ein Besuchermagnet. Neben den Angeboten für die zahlreichen Besucher war auch die Sicherheit für die Gäste optimiert. So konnte der Leiter der zuständigen Polizeiinspektion (Arno Heeling) am Abend zusammenfassen: "Wir hatten gute Gespräche mit positiv denkenden Menschen, die von dem Flair des Marktes begeistert waren. Es gibt keine negativen Besonderheiten zu melden!"

