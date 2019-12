Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Einbruch in Einfamilienhaus

Ostercappeln (ots)

Am Heiligabend wurde ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Witte-Straße zwischen 15 Uhr und 23 Uhr das Ziel von einem oder mehreren Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten vier Zimmer. Das Diebesgut besteht aus einigen Teilen Modeschmuck, die insgesamt weniger als 100 Euro wert sind. Wer relevante Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461 915300.

