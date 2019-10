Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Donnerstagabend brachen unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Gronauer Waldweg ein und versuchten, einen Tresor zu öffnen. Vermutlich aufgrund einer Alarmauslösung flüchteten die Kriminellen, bevor sie ihre Tat vollenden konnten. Zeugenaussagen zufolge sollen zwei männliche Personen aus dem Haus gerannt und in einem schwarzen Peugeot mit einem Kölner Kennzeichen geflüchtet sein.

Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

