POL-RBK: Kürten - Wildschwein stoppt jungen Motorradfahrer

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Kürten ist in der Nacht zum 3. Oktober nach der Kollision mit einem Wildschwein leicht verletzt worden.

Der Aprilia-Fahrer war um 01.45 Uhr auf der Wipperfürther Straße von Wipperfürth kommend in Richtung Kürten unterwegs. In Höhe der Einmündung Gerhardsberg wechselte ein Wildschwein von links nach rechts über die Straße. Der Motorradfahrer erkannte das Tier zu spät und es kam zur Kollision. Dabei stürzte der Jugendliche auf die Straße und rutschte noch einige Meter weiter. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er nur leichtere Verletzungen. Der Kürtener wollte selbstständig zum Arzt gehen. Das Wildschwiein verstarb an der Unfallstelle und wurde durch einen Jagdausübungsberechtigten übernommen. Der Sachschaden wird auf gut 1.000 Euro geschätzt. (rb)

