Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: KORREKTUR: POL-UL: (BC) Betrunkener Autofahrer fährt frontal gegen abbremsenden Pkw Fünf Personen werden bei einem Unfall teils schwer verletzt

Ulm (ots)

in 82 Jahre alter Mann fuhr auf der Hauptstraße in Langenenslingen sowohl gegen einen Baum als auch gegen ein Verkehrszeichen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Außerorts auf der L 277 kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Opel einer 19 Jahre alten Frau. Diese hatte die Gefahr erkannt und ihren Pkw schon fast zum Stillstand abgebremst. Dennoch wurden sie selber und ihre drei Mitfahrer im Alter von 17, 20 und 23 Jahren durch den Aufprall teils schwer verletzt und mussten sationär in Kliniken aufgenommen werden. Bei dem 82 Jahre alten Unfallverursacher wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Da der 82-jährige durch den Unfall auch schwer verletzt wurde, wurde er in eine Klinik eingeliefert. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.

