Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Heiligabend um 10:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Verbrauchermärkte, Am Rathaus 22-24, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte übersah in seinem Audi Q7 ein älteres Ehepaar, welches im Begriff war den Parkplatz fußläufig zu überqueren. Ein 67-Jähriger aus Georgsmarienhütte wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Er erlitt Verletzungen an der linken Körperseite und wurde als Schwerverletzter in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell