Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kriminaloberrat Andreas Pütsch übernimmt Leitung des Polizeikommissariats Lahe

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Lahe hat einen neuen Leiter. Am heutigen Donnerstag (14.11.2019) hat Polizeipräsident Volker Kluwe offiziell die Amtsgeschäfte an Kriminaloberrat Andreas Pütsch übergeben. Der 44-Jährige ist damit auf Tanja Wulff-Bruhn gefolgt, die eine Leitungsfunktion in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen übernommen hat.

Die neue Aufgabe als Dienststellenleiter nimmt der 44-Jährige bereits seit Anfang September wahr. Zu seiner heutigen, offiziellen Amtseinführung überreichte Polizeipräsident Volker Kluwe eine entsprechende Verfügung. "Kriminaloberrat Andreas Pütsch bringt aufgrund seiner bisherigen Verwendungen alle erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen mit. Ich bin mir sicher, dass er die neuen Herausforderungen, die seine Funktion mit sich bringen, ebenso hervorragend meistert wie seine Amtsvorgängerin Frau Tanja Wulff-Bruhn."

Andreas Pütsch kann neben seinen zahlreichen Verwendungen bei der Polizeidirektion Hannover auch auf eine erfolgreiche Karriere beim Landeskriminalamt Niedersachsen zurückblicken. Der neue PK-Leiter wird künftig für 92 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig sein und für die Sicherheit von knapp über 60.000 Menschen der Stadtteile Vahrenheide, Sahlkamp, Bothfeld, Lahe, Isernhagen-Süd und der Bereiche vom Stadtteil Groß-Buchholz sorgen. Das PK Lahe gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion Ost. Zuvor hatte diesen Posten Polizeioberrätin Tanja Wulff-Bruhn inne, die zum 1. Juni 2019 das Amt verlassen und ihre neue Leitungsfunktion bei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen angetreten hat. /kw, has

