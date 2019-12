Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Einbrecher erbeuten Bargeld

Karlsruhe (ots)

Bargeld im unteren dreistelligen Bereich haben Diebe am Montag in einem Mehrfamilienhaus in Münzesheim erbeutet. Dabei richteten sie einen Sachschaden von 1800 Euro an.

Die Langfinger verschaffte sich zwischen 16:30 Uhr und 18:25 Uhr über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in das Mehrfamilienhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße. Im Erdgeschoss hebelten die Eindringlinge die verschlossene Wohnungstür auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Dort öffneten sie nahezu sämtlich Schränke und Schubladen und nahmen das aufgefundene Bargeld an sich. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe bislang unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber die im besagte Zeitraum im Bereich der Gerhard-Hauptmann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 zu melden.

