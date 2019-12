Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Versuchter schwerer Raub auf Wettbüro

Karlsruhe (ots)

Am 16.12.2019, kurz vor 16.00 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Wettbüro in der Pforzheimer Straße. Der Unbekannte bedrohte unvermittelt die dort allein anwesende 24-jährige Mitarbeiterin und forderte unter Vorhalt eines "Fleischermessers" die Herausgabe von Bargeld. Trotz der akuten Gefahrensituation wehrte sich die junge Angestellte energisch und heftig gegen den bewaffneten Täter, welcher schließlich von seinem Tatvorhaben abließ und flüchtete. Sofort eingeleitet polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, kräftige Statur, sprach akzentfreies Deutsch. Er war bekleidet mit schwarzer Jacke/Lederjacke, darunter trug er einen rosafarbenen Kapuzenpulli mit hochgezogener Kapuze, einen schwarzen Schal vor dem Gesicht, dunkle Hose, dunkle Schuhe und trug bei Tatausführung dunkle, enganliegende Arbeitshandschuhe. Er war bewaffnet mit einem Fleischermesser, Klingenlänge ca. 20 cm mit hellem Griff.

