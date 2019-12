Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Polizeidiensthund ausgerissen und in Pkw gerannt

Karlsruhe (ots)

Einem Beamten der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Karlsruhe ist am Montag gegen 5.40 Uhr beim Gassigang sein Diensthund ausgerissen und auf der Bundesstraße 10 zwischen Grötzingen und der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Nord in einen Pkw gerannt. Der Hund war sofort tot, der Pkw-Fahrer kam indessen ohne Blessuren davon. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

