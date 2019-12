Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 13.12.2019, 10:00 Uhr bis 15.12.2019, 10:00 Uhr.

Andernach u.a. (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Andernach insgesamt 22 Verkehrsunfälle, davon einer mit leichtem Personenschaden und 5 mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. In drei Fällen standen die Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Bei der überwiegenden Anzahl der Verkehrsunfälle war die Unfallursache eine nicht an die aktuellen Witterungsbedingungen angepasste Geschwindigkeit. In diesen Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, neben der passenden Bereifung auch stets die der Witterung angepasste Geschwindigkeit im Fokus zu haben.

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Andernach ein Pkw im Stadtgebiet Andernach auf, der Schlangenlinien fuhr und mehrfach den Bordstein touchierte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 32-jährigen Andernacher eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Nach Entnahme einer Blutprobe und vorläufiger Entziehung seiner Fahrerlaubnis wird er sich nun seinem Strafverfahren stellen müssen.

Im Zeitraum vom 03.12.2019, 12:00 Uhr bis 14.12.2019, 11:30 Uhr ereignete sich in der Kirchstraße in Andernach eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Außenfassade eines Wohnhauses beschädigt wurde. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich anhand des Schadensbildes um einen Transporter oder Lkw handeln. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Ein 57-jähriger Andernacher verursachte unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und gefährdete weitere Verkehrsteilnehmer am Samstagabend in Andernach. Mit einem Alkoholwert von deutlich über einem Promille überholte er das Fahrzeug eines 35-jährigen Urmitzers und touchierte dieses dabei. Im weiteren Verlauf kam es nur durch die besonnene Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu weiteren Unfällen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der Herr zu Hause angetroffen werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Es ist zu erwarten, dass die Fahrerlaubnis im Urteil des Gerichts endgültig entzogen wird.

Am Samstagabend gegen 22:35 Uhr wollte ein 26-jähriger Urmitzer mal eben schnell mit dem Auto nach Mülheim-Kärlich fahren, um Bier zu kaufen. Als er bemerkte, dass er noch Bier im Kofferraum hatte, wollte er schnell mit dem Auto drehen und wieder nach Hause fahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Mann bereits über ein Promille an Bord hatte. Ebenfalls gab er an, dass noch verschiedene Drogen in seinem Körper zu finden seien. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Es ist zu erwarten, dass die Fahrerlaubnis im Urteil des Gerichts endgültig entzogen wird.

Da er am frühen Sonntagmorgen keinen Alkohol in einer Andernacher Bar verkauft bekam, bezichtigte ein 34-jähriger Andernacher kurzerhand den Betreiber der Bar des Drogenhandels. Dieser Verdacht konnte eindeutig ausgeräumt werden, der junge Mann wird sich nun einem Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung stellen müssen.

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich im Stadtgebiet Andernach ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Nach umfangreichen Ermittlungen in Kooperation mit angrenzenden Polizeidienststellen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Andernach, den verantwortlichen Fahrer, einen 31-jährigen Mann aus Andernach, ausfindig zu machen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Es ist zu erwarten, dass die Fahrerlaubnis im Urteil des Gerichts endgültig entzogen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

T. 02632/921-0

@. piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell