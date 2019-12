Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf der B 42/ Gemarkung Bendorf

Bendorf (ots)

Am Freitag gegen 18.00 Uhr kam es im Übergangbereich der Autobahnanschlussstelle Bendorf auf die B 42 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 27-Jährige aus Cochem beabsichtigte dabei, von der BAB 48 auf die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied aufzufahren. Hierbei verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mit der Fahrerseite in die linksseitige Schutzplanke auf der Durchgangsfahrbahn der B 42. Der allein beteiligte PKW wurde dabei so schwer im Bereich der Fahrerseite beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Zu Verletzungen kam es bei der Fahrzeugführerin nicht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Unfall auf unangepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn zurückzuführen sein. Während der Unfallaufnahme musste die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied mehrfach kurzfristig gesperrt werden.

