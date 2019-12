Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines älteren Einfamilienhauses

Koblenz (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Brand eines älteren Einfamilienhauses in Woppenroth. Es ist nicht auszuschließen, dass das Wohngebäude einsturzgefährdet ist. Die umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Der alleinige 48-jährige männliche Bewohner wurde leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

