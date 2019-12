Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vermutlicher Einbruchdiebstahl aus Bus einer Fussballmannschaft

Boppard (ots)

Am 07.12.2019 fand in der Zeit von 15:00h-19:00h im Stadion Emmelshausen ein Fussballspiel statt. Während dieses Spiels wurde aus dem Bus des Gastvereins eine Geldbörse entwendet. In dieser soll sich ein größerer Geldbetrag befunden haben. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742/8090



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell