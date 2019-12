Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizei Andernach für das Wochenende 06.12.2019, 10 Uhr - 08.12.2019, 10 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfallflucht in Kruft: In der Nacht vom 06.12.2019 auf den 07.12.2019 gegen 23:33 Uhr ereignete sich auf dem Kolpingplatz in Kruft ein Verkehrsunfall, wobei sich der vermeintliche Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zuvor stieß das Fahrzeug gegen einen geparkten PKW und eine Mauer, wodurch das Fahrzeug des Unfallverursachers derart beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war. Dennoch konnte der Fahrzeugführer vor Ort nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden, da er sich scheinbar fußläufig von der Unfallstelle entfernt hatte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte dann ein 21-jähriger als vermutlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser wurde zu Hause angetroffen und aufgrund des Verdachts der Alkoholisierung zur Dienststelle verbracht, wo ihm anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 02632/9210 oder wache.piandernach@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Fahren ohne Fahrerlaubnis in Andernach: Am 07.12.2019 gegen 15:35 Uhr fiel einer Streife ein Kleinkraftrad auf, welches verbotener Weise den Verbindungsweg Kräwerweg / L117 befuhr. Bei Erblicken des Polizeiwagens hält der Fahrzeugführer an und wird kontrolliert. Hierbei fällt auf, dass das Kleinkraftrad schneller zu fahren scheint, als es dem 16-jährigen Fahrzeugführer, welcher lediglich eine Prüfbescheinigung innehat, erlaubt war. Die genaue Geschwindigkeit muss im Rahmen eines Gutachtens festgestellt werden. Trunkenheit im Straßenverkehr in Andernach: Am Abend des 07.12.2019 gegen 20:02 Uhr wurde durch eine Polizeistreife während der Streifentätigkeit ein PKW festgestellt, welcher die Koblenzer Straße in Andernach auf der falschen Spur befuhr. Trotz mehrerer entgegenkommender PKW änderte der Fahrzeugführer sein Verhalten nicht. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle konnten bei dem 36-jährigen Fahrer Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen. Sollten Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, so werden diese gebeten sich mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen (02632/9210 / wache.piandernach@polizei.rlp.de).

Polizeiinspektion Andernach

