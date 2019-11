Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Raub auf Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Schleswig (ots)

Am Mittwochabend (27.11.19), um 22.15 Uhr, wurde eine Spielhalle in der Mönchenbrückstraße in Schleswig überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei maskierte Männer die Spielhalle. Während der eine Täter eine Schusswaffe in der Hand hielt und damit den Mitarbeiter bedrohte, trat der zweite Täter hinter den Tresen und ließ sich dort Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe aus der Kasse aushändigen. Anschließend verließen die Männer die Spielhalle und flüchteten in Richtung Stadtweg (Innenstadt). Eine direkt eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: -ca. 180 cm groß -dunkle Sportbekleidung -hatte eine dunkle Schusswaffe dabei

Täter 2: -ca. 180 cm groß -rote Sportjacke -dunkle Jogginghose -helle Turnschuhe

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Raub-Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Schleswig unter der Rufnummer 04621-840 in Verbindung zu setzen.

