Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Nach Raub am Bahnhof - Frau mit zwei Hunden als Zeugin gesucht!

Schleswig (ots)

Am Dienstagvormittag (26.11.19) wurde in einer Grünanlage beim Schleswiger Bahnhof ein Mann überfallen und ausgeraubt. Der Täter flüchtete Richtung Bahnhof und wurde eventuell von einer Spaziergängerin, die mit zwei Hunden unterwegs war, gesehen.

Das 19-jährige Opfer war gegen 10:30 Uhr in den Grünlagen im Bereich Karpfenteich, Melkstedtdiek und Bahnhof unterwegs, als er von einer unbekannten Person von hinten angegriffen wurde. Er erhielt vermutlich einen Tritt und wurden mit einem scharfen aber unbekannten Gegenstand bedroht. Der Täter raubte ihm Schmuck und Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Er soll ca. 30 Jahre alt und ca. 185 groß gewesen sein. Er soll eine graue Hose und eine dunkle Jacke getragen haben. Auf seiner Flucht könnte er an einer Spaziergängerin vorbeigelaufen sein, die mit zwei Hunden, darunter ein Golden Retriever und vermutlich einem Welpen, unterwegs war.

Diese Frau sowie weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schleswig unter der Telefonnummer 04621 - 84 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell