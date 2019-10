Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrkartenautomat an Straßenbahnhaltestelle beschädigt - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, das Display an einem Fahrkartenautomaten an der Haltestelle "Rosenbrunnen" in der Bergstraße beschädigt. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Durch die von einer aufmerksamen Zeugin über Notruf verständigte Polizei konnten im Bereich der Haltestelle sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren festgestellt werden. Sie bestritten, für die Sachbeschädigung verantwortlich zu sein. Die weiteren Ermittlungen führt der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell