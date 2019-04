Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Dürnau - Arbeitsunfall endet tödlich

Am Dienstag starb ein 36-Jähriger bei einem tragischen Unfall in Dürnau.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei arbeitete der 36-Jährige seit der Mittagszeit in einer Firma. Mit der Kleidung muss er in ein Förderband geraten sein, so der Stand der Ermittlungen. Eine Förderwelle erfasste den Stoff mit hoher Energie und wickelte ihn zusammen. Die Kleidung am Oberkörper zog sich dadurch um den Hals zu. Der Arbeiter fand dadurch den Tod, so die derzeitigen Erkenntnisse der Polizei. Gegen 19.30 Uhr fanden Zeugen den 36-Jährigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter vor.

++++++0761337

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell