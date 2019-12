Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Angeblicher Tageswohnungseinbruch

Wolken (ots)

Am vergangenen Montag wurde der Polizei ein versuchter Tageswohnungseinbruch in einen freistehenden Bungalow in Wolken gemeldet. Die Hausbesitzerin fand nach ihrer Rückkehr ein eingeschlagenes Glaselement an der Eingangstür vor. Die Ermittlungen am nächsten Tag ergaben jedoch, dass keine Einbrecher am Werk waren, sondern spielende Kinder für die Beschädigung verantwortlich waren. Somit stehen die Eltern in der Pflicht, den entstandenen Schaden zu ersetzen.

