Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen Bad Salzig und Buchenau - Beteiligter gesucht

Boppard (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2019, um 16:15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 118 zwischen Boppard-Bad Salzig und dem Ortsteil Buchenau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Streifschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird als Unfallverursacher ein weißer Kastenwagen ähnlich einem VW Bus gesucht, der sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bad Salzig oder Weiler entfernte. Er trug auf der Seitenwand eine grüne Aufschrift. Die geschädigte Fahrzeugführerin sowie ihr Kleinkind blieben glücklicherweise unverletzt. Hinter dem Kastenwagen fuhr ein unbeteiligter Pkw, dessen Fahrer als Zeuge in Betracht kommt. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei in Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742/809-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell