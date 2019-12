Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein- Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus

Lahnstein (ots)

Gegen 13.40 Uhr wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle Montabaur die Polizei Lahnstein über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lahnstein in der Martin Luther Straße informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr Lahnstein und der Polizei war der Brand bereits durch die betroffene Anwohnerin zum Teil gelöscht worden. Es konnte festgestellt werden, dass ein auf dem Balkon befindlicher Altpapierstapel aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet und die in unmittelbarer Nähe befindliche Balkonscheibe auf Grund der Hitzeentwicklung zersprang. Ein weiterer größerer Gebäudeschaden ist augenscheinlich nicht entstanden, die betroffene Wohnung ist weiter bewohnbar. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Personen wurde keine verletzt.

