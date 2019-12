Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrraddiebstahl

Winningen (ots)

Am 09.12.2019 kam es am hellen Tage zu einem Fahrraddiebstahl aus einer Garage im Wohngenbiet "In der Künde". Die Täter öffneten das nicht verschlossene Garagentor, hoben das schwarze Mountainbike der Marke Canyon vom Ständer an der Wand und über den noch in der Garage stehenden Pkw nach draußen. Ein weiteres MTB ließen sie zurück. Dann wurde das Tor wieder geschlossen. Es kann bei den Tätern Ortskenntnis sowie Wissen über den Unterbringungsort des Fahrrades angenommen werden. Hinweise an die Polizei in Brodenbach

