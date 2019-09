Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Aufkleber und Schmierereien verursachen hohen Sachschaden

Bautzen - Bischofswerda (ots)

Am letzten Wochenende wurden die Bahnhöfe Bautzen und Bischofswerda Ziel zahlreicher Sachbeschädigungen. So wurden am Bahnhof Bischofswerda Fahrplanvitrinen, Wartehäuschen und Schaltkästen mit Aufklebern, mit Fussballbezug, beklebt. Die Entfernung der Aufkleber gestaltet sich als schwierig und muss nun durch eine Spezialfirma realisiert werden. Am Bahnhof Bautzen sprühten bislang unbekannte Täter einen Schriftzug, ebenfalls mit Fussballbezug, auf eine Betonwand. Damit es wahrscheinlich auch jeder lesen kann, betrug die Gesamtgröße 3,40 m X 1,60 m. Auch diese Schmiererei muss nun aufwendig und kostenintensiv entfernt werden. Die Reinigungskosten belaufen sich nach Auskunft der Deutschen Bahn AG auf insgesamt 900,00 EUR.

