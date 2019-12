Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trunkenheit im Straßenverkehr in Bendorf/OT Stromberg

Bendorf (ots)

Am 12.12.2019 um 20:45 Uhr wurde durch eine Streife der PI Bendorf im Ortsteil Stromberg in der Westerwaldstraße ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er zuvor durch seine unsichere Fahrweise auffällig wurde. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 48-jährigen Fahrers mussten die Beamten dann feststellen, dass der Mann mit 1,11 Promille unter Alkoholeinwirkung stand. In der Folge wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

