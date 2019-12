Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PKW-Fahrer unter Kokain-Einfluss in Bendorf

Koblenz (ots)

Am 13.12.2019 um 20:10 Uhr wurde in der Zufahrt zum Einkaufszentrum Kaufland in Bendorf ein PKW mit ortsfremder Zulassung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten besaß. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Bei dem Fahrer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeiten-, sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

