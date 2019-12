Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Freitag zwischen 10.20 Uhr und 11.10 Uhr in einem Parkhaus am Marktplatz in Sindelfingen. Ein Mercedes stand im zweiten Untergeschoss des Parkhauses auf einem der Stellplätze. Während eines Ein- oder Ausparkmanövers eines noch unbekannten Fahrzeuglenkers touchierte dieser den Mercedes und machte sich anschließend kurzerhand aus dem Staub. Der Verursacher dürfte, aufgrund der vorhandenen Spuren, mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

